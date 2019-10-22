Siirt’te 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 5 bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce 'Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine' yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada; “Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt Eruh karayolunda durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; değişik markalarda 5 bin 340 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulmuştur. Olayla ilgisi bulunan 2 şahıs yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılmıştır” denildi.
SİİRT
22 Ekim 2019 Salı
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