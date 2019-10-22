Siirt’te 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Siirt’te, 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt’in Kurtalan ilçesinde Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olarak aranan L.G. isimli şahıs yakalanmış olup, yapılan üst aramasında 11 gram uyuşturucu madde bulunmuştur. Şahıs, yapılan adli işlemlerin ardından Siirt Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

SİİRT 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

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