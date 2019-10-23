Siirt Valisi Atik, Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı ziyaret etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Vali Atik daha sonra Vali Çağatay'la bir süre görüşerek, bilgi alışverişinde bulundu. Valilik ziyaretinin ardından Vali Atik ve Vali Çağatay, Bitlis il Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve jandarma personeli tarafından karşılanan Vali Atik ve Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanlığı'nın şeref defterini imzaladı. Çekilen hatıra fotoğrafın ardından Vali Atik ve beraberindeki heyet Siirt’te döndü.

Ziyarette Vali Atik’e Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay eşlik etti.

SİİRT 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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