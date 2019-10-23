Siirt’te iki araç çarpıştı: 4 yaralı

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– Siirt’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt ket merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Kezer kavşağında meydana geldi. Fikret D. yönetimindeki 72 BA 393 plakalı hafif ticari araç, Leyla Ç. yönetimindeki 41 KE 747 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Fikret D., Bedia D., Çınar Ç. ve Leyla Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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