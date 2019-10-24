Kurtalan'da sağlık denetimi

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede bulunan fırın, pastane ve un fabrikalarını denetledi.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özkan Sarı, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Asım Şen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahfuz Demir, İl Gıda Kontrol Şefi Enver Özdemir, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Sürücü, gıda mühendisi Hatice Elif Önal, ziraat mühendisi Gülten Sırrı, çevre ve sağlık teknisyeni Gülden Ekinci ile birlikte ilçe merkezinde bulunan un fabrikası, pastane ve ekmek fırınlarını denetledi. Denetimlerde öncelikli olarak hijyen kontrolleri yapılırken, eksiklikleri görülen firma sahipleri de ilçe halkının sağlığını korumak amacıyla sağlıklı üretim yapmaları konusunda uyarıldı.

Denetleme ile ilgili konuşan Kaymakam Aydın, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde sağlığa uygunluk, gramaj ve hijyen gibi kurallara uymayan fırınlara gerekli uyarıları yaptık. Bunun dışında yaptığımız denetimlerde kurallara uyan iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı hizmet alabilmesi için denetimler belirli aralıklarla devam edecek" dedi.

SİİRT 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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