Yanan evden komşularının uyarısıyla çıktılar

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Sağdıç ailesinin evinde yangın çıktı. Komşuların haber vermesi ile yangının farkına varan aile, dışarı çıkarak olası facianın önüne geçti.

Olay, Kurtalan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. Neşet Sağdıç’a ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine evde bulunan Neşet Sağdıç, eşi ve 3 çocuğu hemen dışarı çıktı. Vatandaşların çağırması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yanan evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten ev sahibi Neşet Sağdıç, yetkililerden yardım isteyerek, bu soğukta kalacak yerinin olmadığı için eşi ve 3 çocuğunun dışarıda kaldığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

SİİRT 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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