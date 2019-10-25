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Siirt'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı

İHA

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen L.Ö. isimli şahsın, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yakalandığı belirtildi. Şahsın, adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SİİRT

25 Ekim 2019 Cuma

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