Tuğgeneral Özfidan Vali Atik’i ziyaret etti

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Jandarma Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti.

TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan beraberinde Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Jandarma Albay Seydi Salman ile birlikte Vali Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti. Tuğgeneral Özfidan, Vali Atik ile görüşerek, bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Tuğgeneral Özfidan'a ziyaret anısına Siirt’te özgü Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.

SİİRT 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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