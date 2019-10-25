Siirt'te DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

SİİRT'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapıldı. Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüpheli ise aranıyor.
SİİRT
25 Ekim 2019 Cuma
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