S\u0130\u0130RT ve il\u00e7elerinde g\u00f6revli \u00f6\u011fretmenler, futsal turnuvas\u0131nda kavga etti. Kameraya da yans\u0131yan \u00f6\u011fretmenlerin kavgas\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenciler ay\u0131rd\u0131.Merkez ve il\u00e7elerde g\u00f6revli \u00f6\u011fretmenler aras\u0131nda Siirt Spor Salonu nda Futsal Turnuvas\u0131 d\u00fczenlendi. Turnuvaya kat\u0131lan \u00f6\u011fretmenler, ma\u00e7 sonras\u0131 bilinmeyen nedenle kavga etti. Birbirlerine tekme ve yumruklar atan \u00f6\u011fretmenlerin kavgas\u0131n\u0131, ma\u00e7\u0131 izleyen \u00f6\u011frenciler g\u00fc\u00e7l\u00fckle ay\u0131rd\u0131. Kavga anlar\u0131 kameraya da yans\u0131d\u0131.