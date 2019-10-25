Valilik turnuvada kavga eden öğretmenler hakkında inceleme başlattı

Siirt Valiliği, futsal turnuvasında kavgaya karışan öğretmenler hakkında inceleme başlattı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında “Öğretmenlerin Kavgasını Öğrenciler Ayırdı” başlıklı haberlerin yer aldığı belirtilerek, “Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde öğretmenlerimizin kaynaşması amacıyla il genelinde düzenlenen futsal turnuvasında çıkan arbede ve kavgada olaya karışan öğretmenler hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi.
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25 Ekim 2019 Cuma
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