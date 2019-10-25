Valilik turnuvada kavga eden öğretmenler hakkında inceleme başlattı

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Siirt Valiliği, futsal turnuvasında kavgaya karışan öğretmenler hakkında inceleme başlattı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında “Öğretmenlerin Kavgasını Öğrenciler Ayırdı” başlıklı haberlerin yer aldığı belirtilerek, “Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde öğretmenlerimizin kaynaşması amacıyla il genelinde düzenlenen futsal turnuvasında çıkan arbede ve kavgada olaya karışan öğretmenler hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi.

SİİRT 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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