Siirt’te çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt kent merkezinde yoldan geçen araçlara asılarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. 3 çocuk, caddeden geçen araçlara asıldı. Araçların arka kısmına asılan çocuklar bir süre tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Çocukların tehlikeli yolcuğunu gören vatandaşların yürekleri ağzına geldi. Bir vatandaş çocukların olası bir faciaya davetiye çıkaran yolcuğunu cep telefonu ile kaydetti.

SİİRT 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:29

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.