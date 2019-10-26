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Siirt’te çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İHA

Siirt kent merkezinde yoldan geçen araçlara asılarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.

Siirt’te çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Siirt kent merkezinde yoldan geçen araçlara asılarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.
Olay, Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. 3 çocuk, caddeden geçen araçlara asıldı. Araçların arka kısmına asılan çocuklar bir süre tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Çocukların tehlikeli yolcuğunu gören vatandaşların yürekleri ağzına geldi. Bir vatandaş çocukların olası bir faciaya davetiye çıkaran yolcuğunu cep telefonu ile kaydetti.

SİİRT

26 Ekim 2019 Cumartesi

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