Siirt’te inşaat düşen işçi ağır yaralandı

Siirt’te inşaat iskelesinden düşen bir işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde meydana geldi. İnşaatta çalışan sıvacı Ramazan İlban (45), dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düştü. Ağır yaralanan İlban, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
SİİRT
27 Ekim 2019 Pazar
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