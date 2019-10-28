Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Siirt’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
Siirt’te cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıta çelenk konulmasıyla tören sona erdi.
SİİRT
28 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:05
- GÜNEŞ 06:26
- ÖĞLE 12:01
- İKİNDİ 14:59
- AKŞAM 17:26
- YATSI 18:43