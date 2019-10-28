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Siirt TSO esnafa bayrak dağıttı

İHA

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafa bayrak dağıttı.

Siirt TSO esnafa bayrak dağıttı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafa bayrak dağıttı.
Siirt TSO Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, Türk bayrağı dağıttığı esnafın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Demirhan, 29 Ekim'in, ulusun Cumhuriyet Bayramı'nın kutladığı gün olduğunu, 96'ncı yıl dönümü nedeniyle oda olarak üyeler başta olmak üzere tüm esnafa Türk bayrağı dağıttıklarını dile getirdi. Demirhan, "Bu günün ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nın kutladığı gündür. 96'ncı yıl dönümü nedeniyle bizlerde Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize bayrak dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün Siirt kırmızı beyaza büründü diyebiliriz" dedi.
Esnaf, bayrak dağıtımından dolayı başta Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu olmak üzere tüm ekibine teşekkür etti.

SİİRT

28 Ekim 2019 Pazartesi

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