Siirt'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

SİİRT'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Kentte, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı dolayısıyla kutlamalar gerçekleştirildi. Tebrikleri eski valilik makamında kabul eden Vali Ali Fuat Atik, daha sonra Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenansarı ile birlikte kent sakinlerini selamladı. Cumhuriyet Bayramı töreni, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Atik, "Bugün geçmişimizden aldığımız güçle ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare' olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü cumhuriyetimizin kuruluşunun 96'ncı yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk başta olmak üzere onun kahraman silah arkadaşlarını, şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Siirtli hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.



SİİRT 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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