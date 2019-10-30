Siirt’te trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

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Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Kezer çayında meydana geldi. Fatih Uras yönetimindeki 21 BC 112 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ve Bedri A. yaralandı. Çevreden geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Bedri A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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