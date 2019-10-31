Siirt’te jandarma personeli kan bağışında bulundu

Siirt İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay tarafından hastaların ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla kan bağışında bulundu.
Kızılay Haftası münasebetiyle Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birlikte görevli personeller, 'bir kan bir hayat' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında 105 ünite kan bağışında bulundu. Siirt Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, kampanyaya destek veren jandarma personeline teşekkür etti.
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31 Ekim 2019 Perşembe
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