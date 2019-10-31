Siirt’te jandarma personeli kan bağışında bulundu

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Siirt İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kızılay tarafından hastaların ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla kan bağışında bulundu.

Kızılay Haftası münasebetiyle Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birlikte görevli personeller, 'bir kan bir hayat' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında 105 ünite kan bağışında bulundu. Siirt Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, kampanyaya destek veren jandarma personeline teşekkür etti.

SİİRT 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:23

YATSI 18:39

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