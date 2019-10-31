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Siirtli alim Taha Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Tedavi gördüğü Diyarbakır'da vefat eden alim, mutasavvıf ve şair hafız Taha Gültekin, Siirt'in Tillo ilçesinde defnedildi.

Siirtli alim Taha Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Diyarbakır’da vefat eden alim, mutasavvıf ve şair hafız Taha Gültekin, Siirt’in Tillo ilçesinde defnedildi.
İlçedeki Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından hafız Taha Gültekin’in cenazesi binlerce kişinin katılımıyla tekbirler ve salavatlar eşliğinde İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesinin de bulunduğu mezarlığa getirildi. Gültekin'in cenazesi, türbenin arkasında defnedildi.
Tillo’da ve Türkiye’de 'Hafız Taha Hoca' olarak bilinen Taha Gültekin 1938 yılında Tillo'da doğdu. Küçük yaşlarda Kur’anı Kerim okumayı öğrenerek 11 yaşlarında hafız olan Gültekin, molla Muhammed hocanın yanında Sarf ve Nahiv ilimlerini öğrendi. İlmi tahsili 1961 yılına kadar devam eden Gültekin, bu dönemde 2 sene askerlik vazifesini yaptıktan sonra Ulu Cami imamı molla Bedreddin Sancar’ın yanında ilim tahsiline devam etti. İlim tahsilini bitirip molla Bedrettin Sancar'dan icazet alan Gültekin, uzun yıllar talebelere ilim öğretti. Gültekin, 1981'den beri imam hatip olarak görev yaptı.
Tasavvufla da ilgilenen Gültekin, yazdığı ve okuduğu kasidelerle de biliniyordu.

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31 Ekim 2019 Perşembe

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