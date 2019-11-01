Siirt'te PKK operasyonu: 16 gözaltı

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SİİRT'te PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 16 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yardım sağlayanlara yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 şüpheliden 16'sı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 15 fişek, satışa hazır esrar, terör örgütünün simgeleyen bez parçası, örgüt mensuplarının bulunduğu fotoğraf ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, 4 kişinin yakalanması için çalışma sürüyor.





SİİRT 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:01

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