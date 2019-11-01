Siirt'te DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

SİİRT'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Ekim günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
Emniyetteki sorguları tamamlan şüpheliler adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise sınır dışı edildi.
SİİRT
01 Kasım 2019 Cuma
- İMSAK 05:08
- GÜNEŞ 06:30
- ÖĞLE 12:01
- İKİNDİ 14:55
- AKŞAM 17:22
- YATSI 18:38