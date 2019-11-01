Siirt'te terör operasyonu: 16 gözaltı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 15 fişek, satışa hazır esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, örgüt mensuplarının bulunduğu fotoğraf ve çok sayıda malzeme ele geçirildi" denildi.

Operasyonda adreslerinde bulunmayan zanlıları yakalamak için çalışmaların sürdüğü ve gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

SİİRT 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:22

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.