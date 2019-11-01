Siirt'te tarihi eser niteliği olan 3 obje ele geçirildi

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Siirt'te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 3 obje ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl emniyet müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki farklı adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 3 obje ele geçirdi” denildi.

SİİRT 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:08

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