Siirt’te kaçak telefon ve sigara ele geçirildi

Siirt’te bir iş yerinde yapılan aramada 49 adet cep telefonu ve 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine“ yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt kent merkezinde bir iş yerinde yapılan operasyonda 49 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonu ve 870 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigaraya el konulmuştur. Olayla ilgili adli işlemler devam etmektedir” denildi.

SİİRT 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:21

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.