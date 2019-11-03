Siirt’te iki tır çarpıştı: 2 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’te iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, SiirtEruh karayolu Yeşilören köyü mevkiinde meydana geldi. Şırnak’tan Siirt istikametine seyir halinde olan Mehmet Güleş yönetimindeki 73 DE 460 plakalı tır ile karşı yönden gelen Fatih Cahit yönetimindeki 06 FB 1513 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerinde 112 acil servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:19

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.