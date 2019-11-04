Pervari'de antitank roketli EYP bulundu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT'in Pervari ilçesinde, PKK'lı teröristlerce antitank roketatar bağlanarak, uzaktan kumandayla yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçlerince imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca YazlıcaHerekol Dağı kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamındaki aramatarama faaliyeti sırasında,

Pervari ve Doğan köylerinden Kubik köyüne giden stabilize yol üzerinde EYP düzeneği tespit edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak, uzaktan komutalı antitank roketatar mühimmatına bağlanmış EYP'yi kontrollü olarak imha etti.



SİİRT 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:18

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.