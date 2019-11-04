Siirt’te petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Siirt’te petrol arama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar ile birlikte TPAO'nun Siirt’in Kurtalan ilçesi Cefan köyünde petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan 101 ada 17 numaralı parselin 14 bin 497 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.
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04 Kasım 2019 Pazartesi
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