Siirt’te petrol aranacak

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Siirt’te petrol arama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar ile birlikte TPAO'nun Siirt’in Kurtalan ilçesi Cefan köyünde petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan 101 ada 17 numaralı parselin 14 bin 497 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.

SİİRT 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:18

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.