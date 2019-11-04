Siirt'te çocuklar atıkları topladı

Siirt'te çocuklar, doğaya bırakılmış atıkları toplayarak doğa bilinci konusunda farkındalık oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Siirt Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar ile kurumdan sosyalekonomik destek alan ailelerin çocukları tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, Engelsiz Yaşam Merkezi bölgesinde cam, plastik, kağıt, pil, poşet gibi atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.
Düzenlenen etkinlik ile çocuklara doğal varlıkların korunması, çevrenin bilinçli kullanılması ve atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılması amaçlandı.
SİİRT
04 Kasım 2019 Pazartesi
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