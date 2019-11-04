Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Siirt’te ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle eski Devlet Hastanesi Caddesinde meydana geldi. Ağaçta mahsur kalan kediyi kadınlar fark etti. Kedinin mahsur kaldığını gören kadınlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından beslenen kedi, daha sonra bırakıldı.

SİİRT 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

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