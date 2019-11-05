Siirt'te hastanede yangın (1)

SİİRT'te, 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hasta ve çalışanların tahiyesine başlanan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Gües Caddesi'nde bulunan 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de hasta ve çalışanlar tahliye için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



SİİRT 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:17

YATSI 18:35

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