Siirtli çocuklar mobil tır sayesinde ilk kez sinema ile buluşacak

Siirt'te valilik ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliği sinemaya gidemeyen çocuklar, mobil sinema tırında ilk kez beyaz perdeyle buluşacak.

Proje kapsamında, Siirt il ve ilçelerinde mobil tır içinde kurulan sinema salonuna gruplar halinde gelecek olan öğrenciler, ilk kez beyaz perdeye yansıtılan 6 farklı film ile sinemayla tanışmanın mutluluğunu yaşayacaklar.

Sinema kültürünün gelecek nesillere aktarılması adına güzel bir organizasyon hazırlandığını belirten Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, hazırlanan program ile 110 çocuğun aynı anda, tırın içine kurulan sinema salonunda film izleme imkanına sahip olacağını söyledi. Sinemanın çocukların kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunacağını belirten Uslu, "Çocukların sinema ile tanışması, çocukların genel kültürler ve hayal güçlerinin gelişimini sağlamakla birlikte aynı zamanda dünyanın farklı kültürleri ile tanışma fırsatını yakalayacaklar" dedi.

SİİRT 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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