Siirt’te apartman yangını korkuttu

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Siirt’te bir apartmanın 3. katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanı’nın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkışını öğrenmek için inceleme başlattı.

SİİRT 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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