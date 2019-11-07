Kaçakla mücadelede drone dönemi

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde yer alan diğer iller gibi Siirt’te de drone ile kaçakla mücadele çalışmaları yapılıyor. Kurtalan ve Eruh kırsalında drone ile kontrol edilen 450 aboneden 110’unun kaçak elektrik kullandığı belirlendi.

Dicle Elektrik, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kaçak elektrikle mücadele çalışmalarına hız verdi. Siirt’in Kurtalan ve Eruh ilçeleri ile kırsaldaki 20 köyü kapsayan son kaçak taraması drone ile yapıldı. Güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yapılan çalışma ile toplam 450 abone kontrol edildi. Bu abonelerden 110’unun değişik yöntemler kullanarak kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Bu aboneler hakkında gerekli işlemler yapıldı.



Kaçak tüketime izin verilmeyecek

Dicle Elektik Siirt İl Müdürü Naci Obut, yaklaşan kış mevsiminde enerji sıkıntısı yaşanmaması için başta il ve ilçe merkezleri olmak üzere il genelinde kaçakla mücadele çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Kaçak elektrik tüketimine ala izin vermeyeceklerinin altını çizen Obut, “Bu konuda sorumluluk bölgemizde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle kırsalda yapılan denetimlerde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için jandarma desteğinde görev yapıyoruz. Bölgede uçurulan dronelar sayesinde kaçak elektrik tüketenleri bir bir belirleyerek, koordinatları ile belgeliyor ve haklarında gerekli işlemleri yapıyoruz. Bu mücadeledeki tek amacımız müşterilerimize kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verebilmektir” dedi.

SİİRT 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:14

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