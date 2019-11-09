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Siirt’te kamyon devrildi: 1 yaralı

İHA

Siirt'te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Siirt’te kamyon devrildi: 1 yaralı

Siirt’te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, SiirtBatman karayolu üzerinde bulunan Gözpınar köyü kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sondaj kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince sürücü, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT

09 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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