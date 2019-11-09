Siirt’te kamyon devrildi: 1 yaralı

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Siirt’te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, SiirtBatman karayolu üzerinde bulunan Gözpınar köyü kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sondaj kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince sürücü, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:16

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