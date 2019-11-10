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Siirt'te Atatürk ve helikopter kazası şehitleri anıldı

DHA

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Siirt'te de törenle anıldı.
Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan 17 asker için de İl Jandarma Komutanlığı'ndaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.
Mustafa Kemal Atatürk´ün ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümü nedeniyle Siirt´te anma töreni düzenlendi. Tören Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Anma etkinliklerine, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 3'üncü Komando Tugay Komutanı Mehmet Feyzi Kenan Sarı, Siirt Belediye Başkanlığı adına Zekeriya Çığır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, saat 09.05´te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.
HELİKOPTER KAZASI ŞEHİTLERİ TÖRENLE ANILDI
Siirt'in Pervari ilçesinde 7 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker de törenle anıldı. Pervari'de 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan askerler için İl Jandarma Komutanlığı'ndaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı. Dadaşlar Şehitler Anıtı'nın ziyaret edildiği törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik 3. Tugay Komutanı Mehmet Feyzi Kenan Sarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay, Kurum Müdürleri, Askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Duaların okunmasının ardından, kurban kesimi yapıldıktan sonra tören son buldu.

SİİRT

10 Kasım 2019 Pazar

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