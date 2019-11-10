Siirt'te öğrencilerden 10 Kasım koreografisi

Siirtli öğrencilerin 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğinde yaptığı koreografi büyük ilgi gördü.

Pervari ilçesi İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü nedeniyle koreografi yaptı.

Okul bahçesinde yapılan etkinlikte drone görüntüyle koreografi yapan öğrenciler, daha sonra büyük bir Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini açtı.

Etkinlik öğrencilerin bahçede açtığı sergiyle sona erdi.

SİİRT 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:17

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