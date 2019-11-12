Siirt’te bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada, aracın gizli bölümlerine gizlenmiş toplam bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde durdurulan bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada araç koltuklarının içerisine ve motor kaputunun altında bulunan boşluklara gizlenmiş çeşitli markalarda bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

SİİRT 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:11

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.