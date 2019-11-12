Siirt'te bin 300 öğrenci aynı anda kitap okudu

Siirt Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören bin 300 öğrenci, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek kitap okudu.

Geçen ay Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacıyla bütün öğrenciler aynı anda resim çalışması yapan okulda şimdide aynı anda bin 300 öğrenci kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Öğretmenleri eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanına gelen bin 300 öğrenci burada hep birlikte kitap okuyarak, toplumda kitap okumaya karşı bir farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Amaçlarının küçük yaşlardan itibaren çocuklara kitap okuma alışkanlığını yerleştirmek ve toplumun bu konuya dikkatini çekmek olduğunu belirten Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mustafa Özkoyuncu, "Bu amaca yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Bin öğrencimiz öğretmenleri ile birlikte kitap okuma çalışması gerçekleştirerek hem toplumun dikkatini çekti ve hem de bu alışkanlığın küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini gösterdiler" dedi.

Özkoyuncu, birçok velinin de kitap okuma etkinliğine katılım sağladığına vurgu yaparak kendilerine teşekkür etti.

SİİRT 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:18

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