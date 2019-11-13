Siirt’te bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’te yapılan aramada, bir aracın gizli bölümlerine gizlenmiş bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiyi göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uygulama esnasında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada aracın ön farlarında, bagajında ve kapısında bulunan doğal boşluğa gizlenmiş halde bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

SİİRT 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

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