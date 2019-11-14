Köy okulu öğrencilerinden Bakan Selçuk’a çağrı: "Minderini kap gel kitap okuyalım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köy okulu öğrencilerinden Bakan Selçuk’a çağrı: "Minderini kap gel kitap okuyalım"

İHA

Siirt'in Eruh ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri Minderini Kap Gel Projesiyle okulun bahçesinde öğretmenleriyle beraber günde 1 saat kitap okuma etkinliği başlattı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulunarak, "Minderini kap gel kitap okuyalım" dedi.

Köy okulu öğrencilerinden Bakan Selçuk’a çağrı: "Minderini kap gel kitap okuyalım"

Siirt’in Eruh ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri Minderini Kap Gel Projesiyle okulun bahçesinde öğretmenleriyle beraber günde 1 saat kitap okuma etkinliği başlattı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulunarak, "Minderini kap gel kitap okuyalım" dedi.
Eruh 75. Yıl Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu idarecileri okulun bahçesinde düzenlenen okuma etkinliğine öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 100 kişi katıldı. Okul bahçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendiği için çok mutlu olduğunu belirten 5. sınıf öğrencisi Rüya Dayanan, sınıf arkadaşlarıyla beraber açık hava da kitap okumanın çok zevkli olduğunu dile getirdi. Dayanan, "Okulca yaptığımız bir etkinliğimiz var, 'Minderini kap gel’ etkinliğimiz. Bu etkinlikte güneşin ve bulutların tadını iyice çıkarıyoruz. Kitap okuyarak bununla daha eğlenceli oluyor. Buradan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sesleniyorum, bizim bu etkinliğimizi tüm Türkiye’ye yaymanızı ve temel bir okuma dersi olmasını istiyorum. Sizi de minderinizi alıp buraya davet ediyorum" dedi.
Herkesin kitap okumasını ve kitap okudukça hayal gücünün geliştiğini belirten Nergiz Kurt adlı 8. sınıf öğrencisi ise "Okulumuzda başlattığımız bir proje var Minderini Kap Gel Projesi, her gün bir saat kitap okuyoruz. Bunu dışarıda gerçekleştirdiğimizde daha eğlenceli oluyor içeride okuduğumuzda biraz sıkıcı geçiyor. Ama dışarıda okuduğumuzda daha eğlenceli geçiyor. Kendimizi evimizde hissediyor ve güneşin tadını çıkarıyoruz. Bunu bütün okulların yapmasını istiyorum" diye konuştu.
Okul idaresinin başlatmış olduğu Minderini Kap Gel Projesinin verimli geçtiğini belirten okul öğretmenlerinden Habib Kaya, proje kapsamında okul öğrencilerinin havaların açık olduğu her gün 1 saat okul bahçesinde kitap okuma etkinliği düzenleyerek öğrencilerde kitap okumayı sevdirdiklerini söyledi. Kaya, "Minderini Kap Gel Projesi ile birlikte öğrencilerimiz her gün bir saat kitap okuma etkinliği gerçekleştirmektedir. Bu kitap okuma etkinliğinde de hava güzel güneşli olduğu zaman hem doğanın güzelliğinden yararlanılıp hem de kitap okumayı keyifli hale getirmek amacındaydık. Bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SİİRT

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: ...
Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye alındı
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen çift ve misafirleri tedaviye ...
AK Parti Siirt İl Başkanı Çalapkulu, görevinden istifa etti
YEREL HABERLER AK Parti Siirt İl Başkanı Çalapkulu, görevinden ...
Siirt’te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Siirt’te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi ...
Siirt’te trafik kazası:3 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te trafik kazası:3 yaralı
Siirt’te bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
Siirt'te bin 300 öğrenci aynı anda kitap okudu
YEREL HABERLER Siirt'te bin 300 öğrenci aynı anda kitap okudu
Bakan Yardımcısı Tancan, Vali Atik’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Tancan, Vali Atik’i ziyaret etti
Siirt’te huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Siirt’te huzur ve güven uygulaması
Siirt’te bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Siirt’te bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
Siirt’te sit alanda izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te sit alanda izinsiz kazı yapan 5 kişi ...
2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı
YEREL HABERLER 2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X