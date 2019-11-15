Siirt’te yüksekten düşen 1 kişi yaralandı

Siirt’te güneş enerjisinin borusunu değiştirmek için evin çatısına çıktığı esnada tahta merdivenin kırılması sonucu 4 metre yüksekten düşen 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Şirvan ilçesi Kırtepe köyünde meydana geldi. Abdulbari T., güneş enerjisi borusunu tamir etmek için evin çatısına çıktığı esnada tahta merdivenin kırılması sonucu 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı Abdulbari T. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:21

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