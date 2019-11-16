Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’te arabanın çarpması sonucu ölen yavrusunu kurtarmaya çalışan anne köpek yürekleri burktu.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon sanayi sitesine girerken yavru köpeği ezdi. Aracın üzerinden geçmesi sonucu ezilen köpeğin annesi ölen yavrusunun yanından bir an olsun ayrılmadı.

Yavru köpeği ezdikten sonra kaçan sürücüye, sanayi çalışanları tepki gösterdi.

SİİRT 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:08

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.