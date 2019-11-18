Eruh'ta PKK'lı teröristlerin 4 mağarası, kullanılamaz hale getirildi

SİİRT'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eruh ilçesinin Yassıdağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 13-15 Kasım'da 'KıranŞehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019' operasyonunu düzenledi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 mağara, bulundu. Mağaralarda yapılan aramalarda drone, telsiz, güneş paneli, el yapımı patlayıcıda kullanılan 2 kilo amonyum nitrat, patlayıcıda kullanılan 54 metre kablo ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelerin korumaya alındığı, teröristlerin mağaralarının kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.



SİİRT 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:06

YATSI 18:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.