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Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait 4 ...

İHA

Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 sığınak tespit edilmelerinin ardından imha edildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonlarda teröristlere ait 4 sığınak imha edildi Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt’in Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 sığınak tespit edilmelerinin ardından imha edildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’in Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde PKK/KCK Terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla KıranŞehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/108 operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde 4 adet barınma alanı olarak kullanılan sığınak bulunmuş olup, bu sığınaklar içerisinde bir adet drone, bir büyük telsiz, bir adet baskonuş aparatı bir adet güneş paneli, 2 kilogram el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 54 metre patlayıcı madde yapımında kullanılan kablo, 2 adet mayon kutusu, 30 metre anten olarak kullanılan kablo, 19 adet tüp, bir adet gazlı mutfak ocağı, 220 metre şeffaf naylon, 100 metre mavi branda, bir adet inşaat eldiveni, 8 adet birbirine bağlantılı pil, 4 adet pil, 15 çift mekap ayakkabı, 3 adet şemsiye, 2 adet gaz lambası, 2 adet el feneri, 3 adet döşek, bir adet battaniye, bir adet sırt çantası, 4 adet poşu, 13 adet terörist kıyafeti, bir adet uyku tulumu, bir adet met, bir adet katır semeri, 3 adet katır heybesi, kılıfı, bir adet heybe bağlama kayışı, bir adet deri şarjör kılıfı, 11 adet 20 litre su bidonu, bol miktarda mutfak malzemesi, bir miktar ilaç, bir miktar dikiş malzemesi ve çok miktarda muhtelif gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Bulunan malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ile birlikte sığınak ve barınaklar yetkili cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edilmiştir" denildi.

SİİRT

18 Kasım 2019 Pazartesi

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