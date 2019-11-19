Siirtli yazarın öykü kitabı yayımlandı

Siirt’te gazeteci yazar Ayhan Mergen’in ilk öykü kitabı yayımlandı.

Bu güne kadar Siirt tarihi ve kültürü ile ilgili birçok yayına katkıda bulunan ve Siirtlinin Gönlünden Diline Yansıyan Arapça Atasözleri ve Deyimler Kitabını yazan Mergen’in “Teneke Ayna” adıyla yayınladığı öykü kitabında Siirt insanının yapısı ve kültüründen izler yer aldı. Kitapta 9 adet öykünün yer aldığını belirten gazeteci yazar Ayhan Mergen, öykülerin önemli bir bölümünün Siirt’te geçtiğini ve gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığını dile getirdi. Mergen, "Öykülerimde eğitimden, işsizliğe ve kadınların bölgemizde yaşadığı sorunlara kadar bir çok konunun ele aldım. Kitapta 6 adet öykü yer alıyor. Hepsi gerçeklerden yola çıkılarak yazılmış ve insanımızın yapısını kültürümüzün izlerini taşıyan öyküler. Cigor bayramından işsizliğe kuma sorunundan eğitime kadar birçok alanda yaşananları ele almaya çalıştım" dedi.

SİİRT 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:25

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