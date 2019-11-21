Teröristler tarafından toprağa gömülen patlayıcı imha edildi

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Siirt merkeze bağlı Gökçebağ belde kırsalında, teröristler tarafından toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin başaralı çalışmalarıyla patlayıcı imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı devam eden istihbari çalışmalar neticesinde, merkez ilçe Gökçebağ beldesi kırsalında KıranŞehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/113 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, operasyon kapsamında icra edilen T/A faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir mağara içerisine toprağa gömülü vaziyette yerleştirilmiş bir litrelik pet şişe içerisinde amonyum nitrat mazotla güçlendirilmiş şekilde el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen el yapımı patlayıcı Siirt yetkili cumhuriyet savcısının talimatıyla patlayıcı madde imha timi tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir" denildi.

SİİRT 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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