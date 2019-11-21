Teröristlerce mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildi

SİİRT kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından mağaraya yerleştirilen amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Siirt merkez Gökçebağ kırsalında 'Kıran-Jandarma Uzman Çavuş Yasan Baran' operasyonu düzenlendi. Operasyonunun düzenlediği bölgedeki bir mağarada, güvenlik güçlerince yapılan aramada toprağa gömülü 1 litrelik pet şişe içerisinde amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı tespit edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.





SİİRT 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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