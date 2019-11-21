Siirt'te 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Siirt'in Pervari ilçesinde 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Pervari Öğretmenevi'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele eden 50 güvenlik korucusunun eğitimlerini tamamladığını belirten Pervari İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, 50 güvenlik korucusunun yemin ederek göreve başladığını söyledi. Kaymakam Aydemir, terörle mücadeleye güvenlik korucularının büyük katkı sağladığını belirterek vatanın bölünmez bütünlüğü, vatandaşların güvenliği, huzur ve refahı için görev yapmaya talip olan koruculara teşekkür etti.

Okunan duanın ardından güvenlik korucuları yemin etti.

Törene, Kaymakam Aydemir, AK Parti Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Ziya Kahraman ve kurum müdürleri katıldı.

SİİRT 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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