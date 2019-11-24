Siirt'te Öğretmenler Günü kutlaması

Siirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Siirt Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Edip, öğretmenlik mesleğinin öneminden bahsederek, Siirt'te eğitimin kalitesinin artırılması noktasında tüm öğretmenlere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Yeni atanan öğretmenlerin yemin etmesi ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle etkinlik sona erdi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Selim Erkovan, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

SİİRT 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:29

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