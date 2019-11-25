Siirt’te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Siirt’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Çetin P. yönetimindeki 56 KE 633 plakalı araç, karşı yönden gelen Özgür T. yönetimindeki 34 ZZ 2463 plakalı araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle 56 KE 633 plakalı araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler Çetin P., Özgür T. ile araçlar içerisinde bulunan Behice P., Makbule A., Serhat A., Rıdvan E. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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